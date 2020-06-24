Камера частного дома сняла, как к двери летит светящийся силуэт, который прошёл сквозь забор

На этот раз "неопровержимые" доказательства были засняты на камеру умного дверного замка частного дома в городке Элкхорн, штат Небраска, США. На кадрах видно, как полупрозрачное белое нечто проходит сквозь забор, после чего буквально подлетает к входной двери.

Кадры из видео YouTube / The Hidden Underbelly 2.0

После того как "туман" подлетает к дому, он так же резко исчезает в воздухе. Кадры были сняты 12 июня, после чего попали в руки автора канала The Hidden Underbelly 2.0. В комментариях под роликом пользователи, кажется, уже готовы поверить в приведения. Настолько неопровержимыми им показались подтверждения специалиста по мистике.

Кадры из видео YouTube / The Hidden Underbelly 2.0

Комментируя клип, автор утверждает, что происходящее в кадре кажется ему стопроцентно натуральным. По его мнению, это не может быть насекомым, которые часто становятся реальным источником "паранормальных" явлений, записанных на видео. Кроме того, блогер отмёл версию с паутиной, подхваченной потоком воздуха. По его мнению, она бы не смогла так ровно пройти через железные перила, не зацепившись.