Камера частного дома сняла, как к двери летит светящийся силуэт, который прошёл сквозь забор

На этот раз "неопровержимые" доказательства были засняты на камеру умного дверного замка частного дома в городке Элкхорн, штат Небраска, США. На кадрах видно, как полупрозрачное белое нечто проходит сквозь забор, после чего буквально подлетает к входной двери.
После того как "туман" подлетает к дому, он так же резко исчезает в воздухе. Кадры были сняты 12 июня, после чего попали в руки автора канала The Hidden Underbelly 2.0. В комментариях под роликом пользователи, кажется, уже готовы поверить в приведения. Настолько неопровержимыми им показались подтверждения специалиста по мистике.
Комментируя клип, автор утверждает, что происходящее в кадре кажется ему стопроцентно натуральным. По его мнению, это не может быть насекомым, которые часто становятся реальным источником "паранормальных" явлений, записанных на видео. Кроме того, блогер отмёл версию с паутиной, подхваченной потоком воздуха. По его мнению, она бы не смогла так ровно пройти через железные перила, не зацепившись.
Это точно не ветер, который перемещает это нечто. Это просто нет — посмотрите на деревья и растения в горшках
Автор канала The Hidden Underbelly 2.0
WOW-video
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