Люди со всего мира съезжаются посмотреть на эти деревья, чья форма стала воплощением постоянного ветра

В Новую Зеландию туристы приезжают не только посмотреть на живописные пейзажи и посетить памятные места, где "жили" хоббиты. Природа на этих островах перешла на иной уровень мастерства, начав создавать необычные шедевры. Одним из таких стал Слоуп Поинт — территория, которая находится на самой южной точке Новой Зеландии. Она представляет собой зелёный пустырь, на котором, словно по ошибке, вырос небольшой лес.

Фото © Facebook / Mauget The Right Way To Treat A Tree

На территории Слоуп Поинт ничего не растёт, но не потому, что почва неплодородная. Просто Новая Зеландия находится за 4800 километров от Южного полюса, и антарктические ветра несутся на остров, не встречая никакой преграды. На самой южной точке Новой Зеландии всегда бушуют сильнейшие ветра, поэтому здесь ничего не способно выжить. Но местные пастухи посадили несколько саженцев, чтобы создать небольшое укрытие для овец, которых обычно пасут на этом пустыре.

Фото © Facebook / Garden Design by Carolyn Mullet

К всеобщему удивлению, саженцы прижились и выросли в настоящие деревья. Но нестихающие ветра сделали своё дело, пригнув и деформировав стволы и кроны. И в этом виновата даже не сила ветра, хотя и её бы хватило с лихвой. Местные жители отмечают, что о месте Слоуп Поинт и чаще как нельзя лучше сказал новеллист Тревор Кри, пишет Oddity Central.

Фото © Facebook / nzherald.co.nz