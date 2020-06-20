Фото с этой лягушкой пригодится на любой случай жизни, ведь что может быть смешнее злого авокадо

В соцсетях нередко можно встретить мемы со смешной лягушкой, чьё выражение мордочки не нуждается в разъяснении. Но это не фотошоп, а чудо природы — чёрная дождевая лягушка
Фото © Instagram / Delport Botma
Несмотря на название, представители этого вида бывают и чёрными, и коричневыми. Они живут в земле, роя норы, именно поэтому эти лягушки не нуждаются в постоянном водоёме поблизости
Фото © Instagram / DamianVanAswegen
Забавные малыши обитают на территории, занятой кустами, и на опушках лесов Южной Африки и не любят покидать обжитое место, пишет Bored Panda
Фото © Instagram / weshalljoinourhouses
И пусть дождевые лягушки сами по себе не самого крупного размера — всего четыре-пять сантиметров, свой дом они защищают яростно
Фото © Instagram / critter_friend_facts
Лягушки вбирают воздух, раздуваясь и стараясь казаться больше, и вытягиваются на коротких лапках, принимая угрожающую позу
Фото © Instagram / thewondersofthenatrual
Что у чёрных дождевых лягушек, что у их сородича (пустынной дождевой лягушки) — есть особый крик, который призван отпугивать противников, хотя для человека он прозвучит смешно
Фото © Instagram / 22sect
Этот яростный крик (точнее, писк) настолько силён, что с каждым разом лягушку по инерции откидывает назад. Любой соперник сбежит от такого выступления!
WOW-animals
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