Фото с этой лягушкой пригодится на любой случай жизни, ведь что может быть смешнее злого авокадо

В соцсетях нередко можно встретить мемы со смешной лягушкой, чьё выражение мордочки не нуждается в разъяснении. Но это не фотошоп, а чудо природы — чёрная дождевая лягушка

Фото © Instagram / Delport Botma

Несмотря на название, представители этого вида бывают и чёрными, и коричневыми. Они живут в земле, роя норы, именно поэтому эти лягушки не нуждаются в постоянном водоёме поблизости

Фото © Instagram / DamianVanAswegen

Забавные малыши обитают на территории, занятой кустами, и на опушках лесов Южной Африки и не любят покидать обжитое место, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / weshalljoinourhouses

И пусть дождевые лягушки сами по себе не самого крупного размера — всего четыре-пять сантиметров, свой дом они защищают яростно

Фото © Instagram / critter_friend_facts

Лягушки вбирают воздух, раздуваясь и стараясь казаться больше, и вытягиваются на коротких лапках, принимая угрожающую позу

Фото © Instagram / thewondersofthenatrual

Что у чёрных дождевых лягушек, что у их сородича (пустынной дождевой лягушки) — есть особый крик, который призван отпугивать противников, хотя для человека он прозвучит смешно

Фото © Instagram / 22sect

Этот яростный крик (точнее, писк) настолько силён, что с каждым разом лягушку по инерции откидывает назад. Любой соперник сбежит от такого выступления!