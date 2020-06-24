В Кемерове 300 машин выстроились в виде числа 75 и установили рекорд

Масштабный патриотический флешмоб в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне прошёл в Кемерове. 300 автомобилистов выстроили на площади свои автомобили в форме числа 75. В это же самое время из самолёта над городом десантировали парашютисты. Во время спуска на землю они развернули гигантское знамя Победы. Площадь флага составила 250 квадратных метров. При таких размерах вес полотна достигал 50 килограммов.

— Выпала такая честь, и я согласился, не мог отказаться. Как вообще можно отказаться?! Прыжок со знаменем в такой праздник! Хорошо, что площадка чистая, никто не перебегал дорогу и всё прошло успешно, — рассказал Лайфу инструктор-парашютист Андрей Рыбальченко.

Результат масштабного патриотического флешмоба зафиксировали представители Книги рекордов России.