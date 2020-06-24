Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника под Ржевом

Президент РФ Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Об этом сообщает государственный телеканал "Беларусь-1".

По его данным, Лукашенко ещё не смог дать ответ из-за загруженности графика. Он пообещал сообщить о своём решении позже. Открытие памятника состоится 30 июня в Тверской области. Инициатором установки монумента стало Союзное государство Белоруссии и России.