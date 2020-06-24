Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника под Ржевом

Президент РФ Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Об этом сообщает государственный телеканал "Беларусь-1".
По его данным, Лукашенко ещё не смог дать ответ из-за загруженности графика. Он пообещал сообщить о своём решении позже. Открытие памятника состоится 30 июня в Тверской области. Инициатором установки монумента стало Союзное государство Белоруссии и России.
Ранее сегодня сообщалось, что Александр Лукашенко прибыл на Парад Победы на Красную площадь в Москве вместе со своими сыновьями. Белорусский лидер во время торжественного мероприятия разговорился с одним из ветеранов и не смог сдержать слёз.