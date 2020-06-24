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Макрон планирует провести видеоконференцию с Путиным 26 июня

В частности, стороны обсудят кризисы на Украине и в Ливии.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон проведут видеоконференцию в пятницу. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Переговоры в формате видеоконференции планируются в пятницу, во второй половине дня, — сказал представитель французской администрации.

Темами для обсуждения станут "вопросы обеспечения стратегического равновесия", ситуация на Украине и в Ливии, Иран, пандемия коронавируса, кибербезопасность и сотрудничество между странами.

Ранее Макрон заявил, что нашёл доказательства "смерти мозга НАТО".

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