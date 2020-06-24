Audi расторгла контракт с Ксенией Собчак после её слов о протестах в США

Немецкая автомобилестроительная компания Audi разорвала контракт с российской журналисткой Ксенией Собчак, обвинив её в расизме после ряда публикаций в "Инстаграме" на тему протестов движения Black Lives Matters в США.

— Известные нам инциденты являются неприемлемыми. Компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации, — приводит слова представителя концерна Вернера Нойхольда газета Deutsche Welle.

При этом он добавил, что решение о прекращении сотрудничества в компании приняли ещё до появления резонансных публикаций из-за пересмотра рекламной политики. Собчак проинформировали об этом устно 16 июня, а 24 июня ей было направлено письменное уведомление.

DW и ряд других СМИ отмечают, что наиболее возмутительной публикацией стала запись Ксении от 7 июня. В то время как весь мир в знак солидарности с антирасистскими протестами в США, начавшимися после убийства Джорджа Флойда, публиковал чёрные квадраты, Собчак разместила аналогичную видеозапись. Однако в качестве музыкального сопровождения в ней играла песня "Убили негра" группы "Запрещённые барабанщики".

Затем она удалила пост, а позже стало известно, что неоднозначное сообщение было опубликовано в рамках шоу Comment Out и является шуткой. Тем не менее до этого она активно комментировала события Black Lives Matters, и её заявления многие расценили как проявление расизма. В частности, Собчак осудила погромы и заявила, что такие люди всегда найдут оправдания собственной лени и глупости.

Саму Ксению возмутили обвинения в её адрес, и она заявила, что подаёт в суд на портал Business Insider в связи с публикацией материала о её высказываниях о протестах в США.

— Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Люди не делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых, — написала она в "Инстаграме".

Собчак подчеркнула, что не поддерживает протесты, если они связаны с насилием, и отметила, что не боится давления — как в России, так и за рубежом.