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Документы, баулы, рюкзаки. На Камчатке найдены вещи рыбаков, пропавших 12 дней назад

За 11 дней было обследовано более 800 километров акватории Авачинского залива, поиски продолжаются.

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Фото © VK / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке были обнаружены личные вещи четверых рыбаков, пропавших без вести 12 дней назад после крушения катера "Тихий" в Авачинской бухте, об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

При обследовании акватории с помощью дрона удалось обнаружить остатки плашкоута (грузовое судно с малой осадкой. — Прим. Лайфа), при обследовании береговой линии от устья реки Сухая до устья реки Налычева — документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточнённой информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне, отмечается в сообщении.

В настоящее время вещи переданы в Следственный комитет. Поиски продолжаются, 24 июня сотрудники МЧС обследовали акваторию и прибрежную территорию Авачинского залива с учётом подводных течений.

Всего за 11 дней было обследовано более 800 километров акватории Авачинского залива, к поисковым работам привлечено около 70 человек и 20 единиц техники — начиная от катеров и заканчивая вездеходами и беспилотниками. Проходящим вблизи места крушения судам дважды в сутки транслируется радиограмма о происшествии, ориентируя их на попутный поиск.

Напомним, катер "Тихий" перевернулся в Авачинской бухте 14 июня, четверо рыбаков пропали без вести. Вскоре их судно было обнаружено в 40 километрах от берега. Поиски продолжались несколько дней, в том числе с вертолёта, однако не увенчались успехом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения морского транспорта.

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