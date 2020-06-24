Документы, баулы, рюкзаки. На Камчатке найдены вещи рыбаков, пропавших 12 дней назад

На Камчатке были обнаружены личные вещи четверых рыбаков, пропавших без вести 12 дней назад после крушения катера "Тихий" в Авачинской бухте, об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

— При обследовании акватории с помощью дрона удалось обнаружить остатки плашкоута (грузовое судно с малой осадкой. — Прим. Лайфа), при обследовании береговой линии от устья реки Сухая до устья реки Налычева — документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточнённой информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне, — отмечается в сообщении.

В настоящее время вещи переданы в Следственный комитет. Поиски продолжаются, 24 июня сотрудники МЧС обследовали акваторию и прибрежную территорию Авачинского залива с учётом подводных течений.

Всего за 11 дней было обследовано более 800 километров акватории Авачинского залива, к поисковым работам привлечено около 70 человек и 20 единиц техники — начиная от катеров и заканчивая вездеходами и беспилотниками. Проходящим вблизи места крушения судам дважды в сутки транслируется радиограмма о происшествии, ориентируя их на попутный поиск.