"Европейцы рискуют стать их заложниками". Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД

Сенатор Алексей Пушков назвал причину выхода Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он уверен, что это связано с желанием Вашингтона размещать подобные вооружения в Европе.
Как заявил спецпредставитель Трампа, на размещение ядерных ракет средней дальности США в Европе моратория не будет. Этого можно было ожидать: поэтому США и вышли из ДРСМД. Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980–ых.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 24, 2020
Ранее на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что не видит оснований для введения моратория на РСМД в европейских странах.
— Этого можно было ожидать, поэтому США и вышли из ДРСМД. Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980-х, — отметил Пушков в "Твиттере".
Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. При этом в феврале 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.