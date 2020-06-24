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"Европейцы рискуют стать их заложниками". Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД

Ранее представитель Вашингтона заявил, что моратория на ракеты в Европе не будет.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сенатор Алексей Пушков назвал причину выхода Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он уверен, что это связано с желанием Вашингтона размещать подобные вооружения в Европе.

Ранее на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что не видит оснований для введения моратория на РСМД в европейских странах.

Этого можно было ожидать, поэтому США и вышли из ДРСМД. Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980-х, отметил Пушков в "Твиттере".

Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. При этом в феврале 2019 года США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.

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