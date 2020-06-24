"Европейцы рискуют стать их заложниками". Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД

Сенатор Алексей Пушков назвал причину выхода Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он уверен, что это связано с желанием Вашингтона размещать подобные вооружения в Европе.

Как заявил спецпредставитель Трампа, на размещение ядерных ракет средней дальности США в Европе моратория не будет. Этого можно было ожидать: поэтому США и вышли из ДРСМД. Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980–ых. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 24, 2020

Ранее на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что не видит оснований для введения моратория на РСМД в европейских странах.

— Этого можно было ожидать, поэтому США и вышли из ДРСМД. Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980-х, — отметил Пушков в "Твиттере".