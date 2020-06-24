США в очередной раз назвали условия продления СНВ-3

Соединённые Штаты не исключают возможность продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), но только на определённых условиях. Об этом заявил на брифинге по итогам переговоров в Вене спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

— Что касается нового ДСНВ, то мы оставляем доступными все варианты. Мы готовы обдумать продление этого соглашения, но только при определённых обстоятельствах, — цитирует слова дипломата ТАСС.

22 июня в австрийской столице американский дипломат встретился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Стороны обсудили возможность продления СНВ-3, при этом спецпредставитель подчеркнул, что переговоры вышли продуктивными, удалось продвинуться вперёд в вопросах стратегических вооружений и безопасности.

Биллингсли добавил, что и США, и Россия поддерживают позицию о том, что договор должен быть многосторонним, однако видение участников разнится. Москва предлагает включить в соглашение Великобританию и Францию, Вашингтон же продолжает настаивать на присутствии Китая, чьё ядерное вооружение "вызывает беспокойство", кроме того, в этом решении его единодушно поддерживает НАТО.

По словам спецпредставителя, в августе возможен второй этап переговоров по вопросам ядерного разоружения.