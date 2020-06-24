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США в очередной раз назвали условия продления СНВ-3

Москве и Вашингтону на минувших переговорах удалось продвинуться вперёд в вопросах контроля над ядерными вооружениями.

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Фото © Pixabay

Соединённые Штаты не исключают возможность продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), но только на определённых условиях. Об этом заявил на брифинге по итогам переговоров в Вене спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Что касается нового ДСНВ, то мы оставляем доступными все варианты. Мы готовы обдумать продление этого соглашения, но только при определённых обстоятельствах, — цитирует слова дипломата ТАСС.

22 июня в австрийской столице американский дипломат встретился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Стороны обсудили возможность продления СНВ-3, при этом спецпредставитель подчеркнул, что переговоры вышли продуктивными, удалось продвинуться вперёд в вопросах стратегических вооружений и безопасности.

Биллингсли добавил, что и США, и Россия поддерживают позицию о том, что договор должен быть многосторонним, однако видение участников разнится. Москва предлагает включить в соглашение Великобританию и Францию, Вашингтон же продолжает настаивать на присутствии Китая, чьё ядерное вооружение "вызывает беспокойство", кроме того, в этом решении его единодушно поддерживает НАТО.

По словам спецпредставителя, в августе возможен второй этап переговоров по вопросам ядерного разоружения.

Напомним, срок СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, однако Штаты не готовы это делать. Россия же готова подписать соглашение в любой момент. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакта" с РФ, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, которые разрабатываются в настоящий момент. КНР же не намерена участвовать в переговорах.

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