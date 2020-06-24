США в очередной раз назвали условия продления СНВ-3

Соединённые Штаты не исключают возможность продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), но только на определённых условиях. Об этом заявил на брифинге по итогам переговоров в Вене спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
— Что касается нового ДСНВ, то мы оставляем доступными все варианты. Мы готовы обдумать продление этого соглашения, но только при определённых обстоятельствах, — цитирует слова дипломата ТАСС.
22 июня в австрийской столице американский дипломат встретился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Стороны обсудили возможность продления СНВ-3, при этом спецпредставитель подчеркнул, что переговоры вышли продуктивными, удалось продвинуться вперёд в вопросах стратегических вооружений и безопасности.
Биллингсли добавил, что и США, и Россия поддерживают позицию о том, что договор должен быть многосторонним, однако видение участников разнится. Москва предлагает включить в соглашение Великобританию и Францию, Вашингтон же продолжает настаивать на присутствии Китая, чьё ядерное вооружение "вызывает беспокойство", кроме того, в этом решении его единодушно поддерживает НАТО.
По словам спецпредставителя, в августе возможен второй этап переговоров по вопросам ядерного разоружения.
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Напомним, срок СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, однако Штаты не готовы это делать. Россия же готова подписать соглашение в любой момент. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакта" с РФ, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, которые разрабатываются в настоящий момент. КНР же не намерена участвовать в переговорах.