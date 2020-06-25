Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев огласил размер возможной компенсации семье погибшего Сергея Захарова. По его словам, сумма составит не более полутора миллионов рублей.
— Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберём одним звонком по друзьям моего клиента, — сказал юрист в интервью журналу StarHit.
Он добавил, что сам артист был готов предложить родственникам гораздо большие деньги, чем назначит суд.
Пашаев также прокомментировал слухи о том, что Ефремов в ожидании суда планирует продавать один из домов в Юрмале за 50 миллионов рублей. Защитник подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и напомнил, что его клиент не может совершать никаких сделок, находясь под домашним арестом.
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"Соберём одним звонком". Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье погибшего
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После трагедии на Смоленской площади 8 июня вокруг Михаила Ефремова и родственников погибшего Сергея Захарова разразилась настоящая буря. Инцидент активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, общественное мнение разделилось: одни, как и семья жертвы, требуют самого строгого наказания для виновника аварии, другие, в том числе известные артисты, призывают остановить травлю. Сам актёр сейчас находится под домашним арестом, суд назначил его до 9 августа. Адвокат Эльман Пашаев заявил о тяжёлом моральном состоянии Ефремова и обвинил близких умершего в чёрном пиаре.