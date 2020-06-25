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"Соберём одним звонком". Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье погибшего

Он отметил, что никакое имущество артист продавать не собирается.

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Фото © АГН "Москва"

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев огласил размер возможной компенсации семье погибшего Сергея Захарова. По его словам, сумма составит не более полутора миллионов рублей.

Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберём одним звонком по друзьям моего клиента, — сказал юрист в интервью журналу StarHit.

Он добавил, что сам артист был готов предложить родственникам гораздо большие деньги, чем назначит суд.

Пашаев также прокомментировал слухи о том, что Ефремов в ожидании суда планирует продавать один из домов в Юрмале за 50 миллионов рублей. Защитник подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и напомнил, что его клиент не может совершать никаких сделок, находясь под домашним арестом.

После трагедии на Смоленской площади 8 июня вокруг Михаила Ефремова и родственников погибшего Сергея Захарова разразилась настоящая буря. Инцидент активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, общественное мнение разделилось: одни, как и семья жертвы, требуют самого строгого наказания для виновника аварии, другие, в том числе известные артисты, призывают остановить травлю. Сам актёр сейчас находится под домашним арестом, суд назначил его до 9 августа. Адвокат Эльман Пашаев заявил о тяжёлом моральном состоянии Ефремова и обвинил близких умершего в чёрном пиаре.

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