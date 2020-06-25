"Соберём одним звонком". Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье погибшего

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев огласил размер возможной компенсации семье погибшего Сергея Захарова. По его словам, сумма составит не более полутора миллионов рублей.

— Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберём одним звонком по друзьям моего клиента, — сказал юрист в интервью журналу StarHit.

Он добавил, что сам артист был готов предложить родственникам гораздо большие деньги, чем назначит суд.

Пашаев также прокомментировал слухи о том, что Ефремов в ожидании суда планирует продавать один из домов в Юрмале за 50 миллионов рублей. Защитник подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и напомнил, что его клиент не может совершать никаких сделок, находясь под домашним арестом.