Врач назвал самую опасную летнюю обувь

Обувь на плоской подошве может привести к серьёзной деформации стопы. Об этом рассказал травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар.

Доктор отметил, что наибольшую опасность представляют сланцы.

Вихтар отметил, что в летний период важно, чтобы у обуви был проработанный каркас. Стопе необходима поддержка с внутренней стороны, где расположен большой палец. Кроме того, подошва не должна быть слишком жёсткой, в таком случае идеально подойдут ортопедические стельки.

— Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком, — отметил врач в беседе с "Комсомольской правдой".

— Прекрасная идея — заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии, — отметил ортопед и привёл в качестве примера йогу.