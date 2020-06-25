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Врач назвал самую опасную летнюю обувь

Он отметил важность занятий спортом, при которых ноги находятся в естественном положении.

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Обувь на плоской подошве может привести к серьёзной деформации стопы. Об этом рассказал травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар.

Доктор отметил, что наибольшую опасность представляют сланцы.

Вихтар отметил, что в летний период важно, чтобы у обуви был проработанный каркас. Стопе необходима поддержка с внутренней стороны, где расположен большой палец. Кроме того, подошва не должна быть слишком жёсткой, в таком случае идеально подойдут ортопедические стельки.

Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком, — отметил врач в беседе с "Комсомольской правдой".

Прекрасная идея — заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии, отметил ортопед и привёл в качестве примера йогу.

Ранее врачи назвали опасную позу работы на огороде.

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