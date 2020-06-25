Япония окончательно отказалась от размещения американских комплексов ПРО

Япония приняла окончательное решение отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории префектур Ямагути и Акита на острове Хонсю, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление министра обороны Таро Коно.
Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ принял данное решение на заседании в среду. Оно было озвучено ключевым министрам кабинета.
Ранее правительство решило временно приостановить размещение на территории страны комплексов Aegis Ashore. Главной причиной этому послужило техническое несовершенство вооружений. В США, в свою очередь, заявили, что считают план развёртывания систем ПРО на территории Японии "остановленным", но не отменённым. Тем не менее японские СМИ заявили о намерении властей аннулировать его.