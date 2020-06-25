Япония окончательно отказалась от размещения американских комплексов ПРО

Япония приняла окончательное решение отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории префектур Ямагути и Акита на острове Хонсю, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление министра обороны Таро Коно.

Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ принял данное решение на заседании в среду. Оно было озвучено ключевым министрам кабинета.