Трём жителям Джорджии предъявлено обвинение в убийстве афроамериканца на почве расовых предрассудков

Суд предъявил обвинения троим мужчинам за убийство афроамериканца в Джорджии в феврале этого года, об этом сообщается на странице прокурора округа Кобб в "Фейсбуке".

25-летний Ахмод Орбери был застрелен двумя белыми местными жителями, 34-летним Трэвисом Макмайклом и его 64-летним отцом Грегори. Следствие выяснило, что вместе с ними в машине также находился их сосед Уильям Брайен.

Мужчинам предъявлено обвинение по ряду пунктов: предумышленное убийство с особой жестокостью, нападение при отягчающих обстоятельствах, незаконное ограничение свободы. Присяжные признали, что имеющихся у прокуратуры доказательств достаточно. Особое возмущение у общественности вызвало то, что фигуранты выкрикивали расистские оскорбления над телом умершего.

— Это ещё один шаг вперёд в поисках справедливости для Ахмода. Наша команда из судебного округа Кобб взяла на себя обязательство эффективно представить доказательства по этому делу, и сегодняшнее заседание не стало исключением. Мы будем продолжать планомерно требовать справедливости для семьи погибшего и общества в целом, поэтому уголовное расследование этого дела продолжается, — подчеркнула прокурор Джойетт Холмс.