Трём жителям Джорджии предъявлено обвинение в убийстве афроамериканца на почве расовых предрассудков

Суд предъявил обвинения троим мужчинам за убийство афроамериканца в Джорджии в феврале этого года, об этом сообщается на странице прокурора округа Кобб в "Фейсбуке".
25-летний Ахмод Орбери был застрелен двумя белыми местными жителями, 34-летним Трэвисом Макмайклом и его 64-летним отцом Грегори. Следствие выяснило, что вместе с ними в машине также находился их сосед Уильям Брайен.
Мужчинам предъявлено обвинение по ряду пунктов: предумышленное убийство с особой жестокостью, нападение при отягчающих обстоятельствах, незаконное ограничение свободы. Присяжные признали, что имеющихся у прокуратуры доказательств достаточно. Особое возмущение у общественности вызвало то, что фигуранты выкрикивали расистские оскорбления над телом умершего.
— Это ещё один шаг вперёд в поисках справедливости для Ахмода. Наша команда из судебного округа Кобб взяла на себя обязательство эффективно представить доказательства по этому делу, и сегодняшнее заседание не стало исключением. Мы будем продолжать планомерно требовать справедливости для семьи погибшего и общества в целом, поэтому уголовное расследование этого дела продолжается, — подчеркнула прокурор Джойетт Холмс.
Особый интерес общества к делу об убийстве Орбери обусловлен антирасистскими протестами, которые охватили США после смерти другого афроамериканца — Джорджа Флойда. Кроме того, в Джорджии двумя неделями ранее произошёл ещё один резонансный инцидент: афроамериканец Рейшард Брукс умер в больнице после того, как в него при задержании выстрелил полицейский. Бюро расследований Джорджии начало разбирательство, а шеф полиции Атланты подала в отставку. В городе начались массовые протесты, митингующие перегородили автомагистраль и сожгли ресторан, возле которого погиб Брукс. Полицейского, нанёсшего смертельное ранение, уволили, ему может грозить смертная казнь.