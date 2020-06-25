Россиянам напомнили об укороченной рабочей неделе в связи с голосованием по поправкам в конституцию

Следующая рабочая неделя будет сокращённой в связи с проведением голосования по поправкам в конституцию. Об этом напомнили в Роструде.

По указу президента России Владимира Путина среда, 1 июля, объявлена выходным днём с учётом всех норм трудового законодательства.

— То есть работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается, — пояснили в Роструде.