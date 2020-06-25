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Россиянам напомнили об укороченной рабочей неделе в связи с голосованием по поправкам в конституцию

Те, кто выйдет на работу в этот день, получат двойную оплату.

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Следующая рабочая неделя будет сокращённой в связи с проведением голосования по поправкам в конституцию. Об этом напомнили в Роструде.

По указу президента России Владимира Путина среда, 1 июля, объявлена выходным днём с учётом всех норм трудового законодательства.

То есть работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается, — пояснили в Роструде.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам к конституции. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления. Центризбирком показал, как будет проходить голосование по поправкам, а СМИ опубликовали образец бюллетеня.

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