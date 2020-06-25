Ведущий шоу Comment out рассказал, когда выйдет выпуск с Харламовым и Асмус

Ведущий ютуб-шоу Comment Out Владимир Маркони прокомментировал своё раннее высказывание о постановочном разводе юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус и заявил, что выпуск с их участием выйдет в июле.

— Мы видим пару Харламова и Асмус и понимаем, что они проживут в браке и 300, и 400 лет, зная их доступ к современной медицине. Так что эта пара навсегда, — приводит слова Маркони телеканал "360".

Маркони пожелал паре, чтобы их брак оставался крепким и целым.

— Я надеюсь, что на ребят это никак не подействует и их брак останется крепким, целым, — сказал ведущий.