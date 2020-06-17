Зелёный свет для Красной планеты. Что происходит в атмосфере Марса?

Верхние слои марсианской атмосферы излучают слабый зелёный свет, пишет Nature Astronomy. Сообщается, что его удалось обнаружить с помощью космического аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter, он работает на орбите вокруг Красной планеты с 2016 года.

Свечение зафиксировали спектрометры научного инструмента NOMAD, установленного на спутнике. Отмечается, что обычно они "смотрят" прямо вниз на поверхность Марса, однако для нынешних наблюдений их развернули в сторону горизонта — это и позволило заметить феномен.

Как рассказали в Европейском космическом агентстве, это явление учёные предсказали ещё в 1979 году. По словам астрофизиков, оно сродни земному полярному сиянию: оно возникает благодаря воздействию солнечного излучения на атмосферу Марса. Эти частицы приобретают избыточную энергию, которая выходит из них в виде такого свечения.

Моделирование этого процесса показало, что солнечная радиация разбивает молекулы углекислого газа (которым богат марсианский воздух) на угарный газ и кислород. Именно кислород придаёт свечению зелёный оттенок, добавили исследователи.