Учёные: В нашей Галактике не менее 36 разумных цивилизаций

В галактике Млечный Путь должно быть как минимум 36 технологически развитых цивилизаций, заявили британские астрофизики. Об этом пишет The Astrophysical Journal. Сообщается, что учёный из Ноттингемского университета Кристофер Конселис и его коллега Том Уэстби разработали собственную методику подсчёта количества планет, гипотетически населённых разумной жизнью.

Они основывались на предположении, что братья по разуму должны жить на каменистой планете, расположенной в зоне обитаемости своей звезды, то есть не слишком далеко от неё, но и не слишком близко. При этом светилу должно быть не менее пяти миллиардов лет. Напомним, Солнцу примерно 4,6 миллиарда лет, оно считается сравнительно молодой звездой. Надо сказать, что в Галактике почти все звёзды (97%) либо как раз такого возраста, либо гораздо старше. Это позволяет принять в расчёт десятки миллиардов звёздных систем.

Однако астрофизики полагают, что далеко не каждая звезда может поддерживать жизнь, аналогичную земной. По их мнению, это, скорее всего, должен быть красный карлик — сравнительно тусклая и небольшая звезда. Нам такие на ночном небосклоне не видны. Надо сказать, что Солнце тоже в общем-то невелико по сравнению со многими другими звёздами.

Кроме того, исследователи взяли за основу предположение, что некая инопланетная цивилизация — так же, как и наша — лишь за последние 100 лет научилась принимать и отправлять радиосигналы. С учётом всего вышеизложенного получилось, что в пределах Млечного Пути должно быть по крайней мере 36 миров с разумными обитателями. Как отмечается, если бы эти цивилизации были распределены по Галактике равномерно, то ближайшую к нам можно было бы искать примерно в 17 тысячах световых лет от Земли.

Кстати, в 2004-м у звезды именно на таком расстоянии астрофизики нашли планету. Эта звезда расположена в созвездии Стрельца, и она тоже красный карлик. Впрочем, планета, как считают учёные, по размерам в два с половиной раза больше нашего Юпитера, так что считать её похожей на Землю не приходится.