﻿Инопланетяне уничтожат человечество? ﻿Российский математик объяснил, почему нет контактов с НЛО

﻿Молодой исследователь полагает, что более развитые цивилизации просто не замечают нас, так же как и мы не замечаем, что разрушили муравейник при строительстве дороги.

﻿Действительно, парадокс: за 54 года жизни Энрико Ферми успел изобрести первый в мире атомный реактор, открыть эффект замедления нейтронов, в честь него назвали целую группу элементарных частиц (фермионы), но поистине всепланетную славу ему принёс непринуждённый разговор с коллегами. По легенде, он состоялся весной 1950 года в кафетерии Лос-Аламосской национальной лаборатории в американском Нью-Мексико. До нас дошли рассказы о том, что знаменитый физик увидел в выпуске The New Yorker от 20 мая 1950 года очередной опус от известного карикатуриста Алана Данна. Вот эта картинка.

Художник пошутил о загадочной пропаже уличных урн в Нью-Йорке. Вот мы с вами бы посмеялись и разошлись, а в мире науки это может оказаться поводом для увлечённых споров. Впоследствии заданный Ферми вопрос пересказывали так и эдак, но смысл один и тот же: если инопланетяне существуют, где они тогда? Почему мы их не видим? По одной из версий, он уже в то время знал о знаменитом уравнении Фрэнка Дрейка, хотя официально оно было обнародовано лишь несколько лет спустя. Дело в том, что эта формула в целом показала, что теоретически населённые разумной жизнью планеты должны где-то быть.

Так и возник парадокс Ферми. И теперь мы с вами пройдёмся по самым интересным из предложенных ответов.

Земля — зоопарк

﻿О нас давно знают, но предпочитают наблюдать незаметно, как за животными в вольерах. Во-первых, чтобы не пугать, во-вторых — в ожидании, что мы поднимемся на более высокую ступень развития, когда контакт будет иметь какой-то смысл. Автор гипотезы — американский астроном Джон Болл, он высказал её в 1973 году. В целом эта версия соотносится с воззрениями Константина Циолковского, который считал, что человечество пока ещё довольно дикое и контакт с ним — всё равно что попытка подружиться с голодными волками.

Земля — уникальное явление

﻿Изучая вопрос происхождения и развития жизни на нашей планете, наука приходит к выводу, что для возникновения на ней столь благополучного оазиса должно было очень многое совпасть. И, собственно, совпало. Планета на нужном расстоянии от Солнца. Да что там — сама Солнечная система в довольно удачном районе галактики, подальше от центра, потому что в плотном скоплении звёзд некоторые из них иногда взрываются и ударной волной уничтожают всё, что может быть живого поблизости. Далее — у планеты твёрдая поверхность плюс металлическое ядро, которое создаёт магнитное поле и тем самым защищает от потоков убийственной радиации. У планеты есть Луна, которая стабилизирует положение Земли и не даёт её оси раскачиваться, а без этого климат менялся бы так часто и так радикально, что это была бы не жизнь. Исходя из всего этого, найти во Вселенной второе подобное сочетание многие учёные считают практически невозможным.

Земля — в захолустье

﻿Это гипотеза советского и российского астрофизика Николая Кардашёва. Она заключается примерно в следующем: для цивилизации более развитой, чем наша, район, где расположилась Солнечная система, совершенно неинтересен. Они строят космические корабли, которые позволяют пронизывать ткань пространства-времени, и переезжают в более подходящие места. В более подходящие Вселенные. Кстати, учёного заинтересовал центр нашей собственной галактики. Как известно, там предполагают наличие сверхмассивной чёрной дыры. Так вот, Кардашёв задался вопросом: что, если на самом деле это вход в кротовую нору? Тогда мы сами когда-нибудь могли бы отправиться в невероятное путешествие на другой край Вселенной. А может быть, вообще в другую Вселенную.

Цивилизация — это ненадолго

﻿Речь идёт о гипотезе "Великий фильтр": время от времени там и сям жизнь действительно зарождается, но есть множество вариантов дальнейшего развития событий — тысячи вещей могут случиться и помешать этой жизни развиться хотя бы до нашего уровня, не говоря уже о чём-то большем. Кстати, и на Земле тоже много чего может произойти и прекратить все споры навсегда. Например, ядерная война. Падение огромного астероида. Отсюда и вариант, предложенный учителем Кардашёва Иосифом Шкловским: разумная цивилизация — короткая вспышка во Вселенной, её представители не успевают найти братьев по разуму до самоуничтожения или ещё какой-то катастрофы.

Вся Вселенная — большая иллюзия

﻿Вспоминаем, кто что помнит: фильм "Матрица", рассуждения Пифагора об иллюзии всего сущего, статью шведского учёного Ника Бострома. Всё это, по сути, об одном: мы живём в симуляции — искусственно созданной реальности, а других цивилизаций на горизонте нет просто потому, что это не заложено в "компьютерной программе". Кстати говоря, в каком-то смысле это сочетается с религиозными представлениями о сотворении мира: должен же быть "разработчик"!

﻿И наконец, переходим к новой версии, которую высказал тогда ещё будущий учёный, выпускник Московского института электронной техники Александр Березин. Недавно за рубежом снова вспомнили о его научной статье, опубликованной в 2018 году. Позже появилась её обновлённая версия.

Попытаемся вкратце пересказать, что в ней самое основное.

Первое — внеземные разумные существа могут оказаться настолько непохожи на нас, что мы можем и не заметить друг друга. Это напоминает высказывание главы проекта SETI Сета Шостака: "Жучки-щелкуны в моём саду и не подозревают, что окружены разумными существами". По мнению Березина, многообразие теоретически возможных форм жизни просто огромно — вот только это не значит, что их легко обнаружить.

﻿Что, если существуют формы жизни, которые естественным образом развили способность к космическим перелётам, но при этом не стали разумными? Даже если это кажется совсем невероятным, мы должны рассматривать все возможности, которые не запрещены законами физики, потому что в противном случае рискуем упустить решение парадокса Александр Березин Выпускник МИЭТ, прикладной математик

﻿И второе (и, пожалуй, главное) — любая цивилизация по логике вещей должна стремиться к накоплению ресурсов и захвату территорий. И это означает хищническую стратегию: более высокоразвитые некто неизбежно присваивают себе всё новые миры, а если эти миры были заселены, то туземцев ожидает незавидная участь. При этом автор подчеркнул, что совершенно необязательно считать гипотетических инопланетян жестокими и кровожадными: они опять же могут просто не обратить внимания на скромное сообщество существ, которые копошатся на среднестатистической планете.

﻿Точно так же строители разрушают муравейник в процессе работ, поскольку у них нет достаточного стимула сохранять его Из текста опубликованной научной статьи

Впрочем, впоследствии Березин пришёл к выводу, что даже при самом высоком развитии можно не дожить до встречи с братьями по разуму. Почему? Из-за собственной жадности. Автор гипотезы предположил, что из-за накопления неимоверных объёмов ресурсов и энергии технологически развитая цивилизация может коллапсировать в чёрную дыру. Да, именно так: Александр Березин подозревает, что именно в окрестностях этих загадочных объектов стоит поискать обломки когда-то процветавшего мира.

Согласно предложенной мной модели, цивилизации могут сосуществовать именно потому, что коллапсируют раньше, чем могут встретиться и начать войну. А не видим мы никого потому, что в видимой нам области в данный момент все цивилизации, если они там когда-то были, уже коллапсировали Александр Березин Выпускник МИЭТ, прикладной математик

﻿Кроме того, исследователь считает, что человечество на самом деле может оказаться не в роли муравейника, а в роли строителей. Именно с этой точки зрения он смотрит на нынешние планы колонизировать Марс.

﻿Коммерческий потенциал космоса огромен. По Солнечной системе летают сотни астероидов, каждый из которых дороже, чем годовой ВВП всего мира. Хотя сейчас больший интерес представляют астероиды и Луна, когда-нибудь применение найдётся и Марсу. Поэтому уже сейчас стоит думать не о том, как его колонизировать, а о том, каковы будут последствия такого шага Александр Березин Выпускник МИЭТ, прикладной математик

﻿Автор гипотезы обозначил её так: "Первыми вышли — последними остались". Первая часть означает: первыми вышли в космическое пространство и начали освоение других миров. Со второй, пожалуй, понятно. Александр Березин считает, что любая цивилизация стремится к монополии и действует по одному правилу: здесь должны быть только мы. Соответственно, она побеждает всех конкурентов и в конце концов остаётся в одиночестве. Сегодня мы стремимся занять пустые планеты, а завтра начнём уничтожать "насекомых"-аборигенов. Старая история.