﻿Инопланетяне уничтожат человечество? ﻿Российский математик объяснил, почему нет контактов с НЛО

Молодой исследователь полагает, что более развитые цивилизации просто не замечают нас, так же как и мы не замечаем, что разрушили муравейник при строительстве дороги.
Действительно, парадокс: за 54 года жизни Энрико Ферми успел изобрести первый в мире атомный реактор, открыть эффект замедления нейтронов, в честь него назвали целую группу элементарных частиц (фермионы), но поистине всепланетную славу ему принёс непринуждённый разговор с коллегами. По легенде, он состоялся весной 1950 года в кафетерии Лос-Аламосской национальной лаборатории в американском Нью-Мексико. До нас дошли рассказы о том, что знаменитый физик увидел в выпуске The New Yorker от 20 мая 1950 года очередной опус от известного карикатуриста Алана Данна. Вот эта картинка.
Художник пошутил о загадочной пропаже уличных урн в Нью-Йорке. Вот мы с вами бы посмеялись и разошлись, а в мире науки это может оказаться поводом для увлечённых споров. Впоследствии заданный Ферми вопрос пересказывали так и эдак, но смысл один и тот же: если инопланетяне существуют, где они тогда? Почему мы их не видим? По одной из версий, он уже в то время знал о знаменитом уравнении Фрэнка Дрейка, хотя официально оно было обнародовано лишь несколько лет спустя. Дело в том, что эта формула в целом показала, что теоретически населённые разумной жизнью планеты должны где-то быть.
Так и возник парадокс Ферми. И теперь мы с вами пройдёмся по самым интересным из предложенных ответов.
Земля — зоопарк
О нас давно знают, но предпочитают наблюдать незаметно, как за животными в вольерах. Во-первых, чтобы не пугать, во-вторых — в ожидании, что мы поднимемся на более высокую ступень развития, когда контакт будет иметь какой-то смысл. Автор гипотезы — американский астроном Джон Болл, он высказал её в 1973 году. В целом эта версия соотносится с воззрениями Константина Циолковского, который считал, что человечество пока ещё довольно дикое и контакт с ним — всё равно что попытка подружиться с голодными волками.
Земля — уникальное явление
Изучая вопрос происхождения и развития жизни на нашей планете, наука приходит к выводу, что для возникновения на ней столь благополучного оазиса должно было очень многое совпасть. И, собственно, совпало. Планета на нужном расстоянии от Солнца. Да что там — сама Солнечная система в довольно удачном районе галактики, подальше от центра, потому что в плотном скоплении звёзд некоторые из них иногда взрываются и ударной волной уничтожают всё, что может быть живого поблизости. Далее — у планеты твёрдая поверхность плюс металлическое ядро, которое создаёт магнитное поле и тем самым защищает от потоков убийственной радиации. У планеты есть Луна, которая стабилизирует положение Земли и не даёт её оси раскачиваться, а без этого климат менялся бы так часто и так радикально, что это была бы не жизнь. Исходя из всего этого, найти во Вселенной второе подобное сочетание многие учёные считают практически невозможным.
Земля — в захолустье
Это гипотеза советского и российского астрофизика Николая Кардашёва. Она заключается примерно в следующем: для цивилизации более развитой, чем наша, район, где расположилась Солнечная система, совершенно неинтересен. Они строят космические корабли, которые позволяют пронизывать ткань пространства-времени, и переезжают в более подходящие места. В более подходящие Вселенные. Кстати, учёного заинтересовал центр нашей собственной галактики. Как известно, там предполагают наличие сверхмассивной чёрной дыры. Так вот, Кардашёв задался вопросом: что, если на самом деле это вход в кротовую нору? Тогда мы сами когда-нибудь могли бы отправиться в невероятное путешествие на другой край Вселенной. А может быть, вообще в другую Вселенную.
Цивилизация — это ненадолго
Речь идёт о гипотезе "Великий фильтр": время от времени там и сям жизнь действительно зарождается, но есть множество вариантов дальнейшего развития событий — тысячи вещей могут случиться и помешать этой жизни развиться хотя бы до нашего уровня, не говоря уже о чём-то большем. Кстати, и на Земле тоже много чего может произойти и прекратить все споры навсегда. Например, ядерная война. Падение огромного астероида. Отсюда и вариант, предложенный учителем Кардашёва Иосифом Шкловским: разумная цивилизация — короткая вспышка во Вселенной, её представители не успевают найти братьев по разуму до самоуничтожения или ещё какой-то катастрофы.
Вся Вселенная — большая иллюзия
Вспоминаем, кто что помнит: фильм "Матрица", рассуждения Пифагора об иллюзии всего сущего, статью шведского учёного Ника Бострома. Всё это, по сути, об одном: мы живём в симуляции — искусственно созданной реальности, а других цивилизаций на горизонте нет просто потому, что это не заложено в "компьютерной программе". Кстати говоря, в каком-то смысле это сочетается с религиозными представлениями о сотворении мира: должен же быть "разработчик"!
И наконец, переходим к новой версии, которую высказал тогда ещё будущий учёный, выпускник Московского института электронной техники Александр Березин. Недавно за рубежом снова вспомнили о его научной статье, опубликованной в 2018 году. Позже появилась её обновлённая версия.
Попытаемся вкратце пересказать, что в ней самое основное.
Первое — внеземные разумные существа могут оказаться настолько непохожи на нас, что мы можем и не заметить друг друга. Это напоминает высказывание главы проекта SETI Сета Шостака: "Жучки-щелкуны в моём саду и не подозревают, что окружены разумными существами". По мнению Березина, многообразие теоретически возможных форм жизни просто огромно — вот только это не значит, что их легко обнаружить.
Что, если существуют формы жизни, которые естественным образом развили способность к космическим перелётам, но при этом не стали разумными? Даже если это кажется совсем невероятным, мы должны рассматривать все возможности, которые не запрещены законами физики, потому что в противном случае рискуем упустить решение парадокса
Александр Березин
Выпускник МИЭТ, прикладной математик
И второе (и, пожалуй, главное) — любая цивилизация по логике вещей должна стремиться к накоплению ресурсов и захвату территорий. И это означает хищническую стратегию: более высокоразвитые некто неизбежно присваивают себе всё новые миры, а если эти миры были заселены, то туземцев ожидает незавидная участь. При этом автор подчеркнул, что совершенно необязательно считать гипотетических инопланетян жестокими и кровожадными: они опять же могут просто не обратить внимания на скромное сообщество существ, которые копошатся на среднестатистической планете.
Точно так же строители разрушают муравейник в процессе работ, поскольку у них нет достаточного стимула сохранять его
Из текста опубликованной научной статьи
Впрочем, впоследствии Березин пришёл к выводу, что даже при самом высоком развитии можно не дожить до встречи с братьями по разуму. Почему? Из-за собственной жадности. Автор гипотезы предположил, что из-за накопления неимоверных объёмов ресурсов и энергии технологически развитая цивилизация может коллапсировать в чёрную дыру. Да, именно так: Александр Березин подозревает, что именно в окрестностях этих загадочных объектов стоит поискать обломки когда-то процветавшего мира.
Согласно предложенной мной модели, цивилизации могут сосуществовать именно потому, что коллапсируют раньше, чем могут встретиться и начать войну. А не видим мы никого потому, что в видимой нам области в данный момент все цивилизации, если они там когда-то были, уже коллапсировали
Александр Березин
Выпускник МИЭТ, прикладной математик
Кроме того, исследователь считает, что человечество на самом деле может оказаться не в роли муравейника, а в роли строителей. Именно с этой точки зрения он смотрит на нынешние планы колонизировать Марс.
Коммерческий потенциал космоса огромен. По Солнечной системе летают сотни астероидов, каждый из которых дороже, чем годовой ВВП всего мира. Хотя сейчас больший интерес представляют астероиды и Луна, когда-нибудь применение найдётся и Марсу. Поэтому уже сейчас стоит думать не о том, как его колонизировать, а о том, каковы будут последствия такого шага
Александр Березин
Выпускник МИЭТ, прикладной математик
Автор гипотезы обозначил её так: "Первыми вышли — последними остались". Первая часть означает: первыми вышли в космическое пространство и начали освоение других миров. Со второй, пожалуй, понятно. Александр Березин считает, что любая цивилизация стремится к монополии и действует по одному правилу: здесь должны быть только мы. Соответственно, она побеждает всех конкурентов и в конце концов остаётся в одиночестве. Сегодня мы стремимся занять пустые планеты, а завтра начнём уничтожать "насекомых"-аборигенов. Старая история.
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