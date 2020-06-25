"Не люблю котов! Но — надо!" Житель Кубани спустился в 12-метровый колодец ради спасения котёнка — видео

В станице Динская Краснодарского края мужчина спас котёнка из 12-метрового колодца. Олег Казьмин спустился на самое дно, чтобы извлечь жалобно кричащего малыша и заснял спецоперацию на видео.

— Котов не люблю! Очень прям не люблю! Но, если жена, мама и сын просят, значит, надо! — подписал публикацию в "Инстаграме" спаситель пушистого зверька.

Сверху за ним наблюдали обеспокоенные судьбой животного члены семьи, они интересовались, не пострадал ли котик, и подбадривали мужчину.

Олег рассказал Лайфу, что попавшего в ловушку пушистика обнаружили его сын и бабушка, когда забрели на соседний пустой участок во время прогулки. Они услышали из высохшего водопроводного колодца жалобное мяуканье и позвали на помощь главу семейства.

— Сказали, что где-то пять метров глубина, а по факту вышло около 10−12 метров. Спускался минут пять, так как были трудности с "восьмёркой" (кронштейн для спуска). В левую руку взял котёнка, а правой уже поднялся на "жумаре". Геройством это не считаю. Я думаю, что каждый обязан делать именно так, это должно быть обычным, естественным делом, — подчеркнул мужчина.

Сейчас спасённый зверёк ищет новых заботливых хозяев. Подписчики благодарят Олега и советуют оставить кота себе, ведь он ему теперь как второй отец.