Жарко и почти без осадков. Синоптики рассказали, какой погоды ждать москвичам в четверг

В четверг, 25 июня, жителей Москвы ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков и до 28 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр .

Днём воздух прогреется до 26−28 градусов, ночью похолодает до +13. В Подмосковье столбики термометров дневные часы покажут от 23 до 28, в ночные — около +10.