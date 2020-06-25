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Жарко и почти без осадков. Синоптики рассказали, какой погоды ждать москвичам в четверг

Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.

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В четверг, 25 июня, жителей Москвы ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков и до 28 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

Днём воздух прогреется до 26−28 градусов, ночью похолодает до +13. В Подмосковье столбики термометров дневные часы покажут от 23 до 28, в ночные — около +10.

Ветер северо-западный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Ранее синоптик объяснил необычное поведение погоды в России.

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