Google введёт функцию автоматического удаления истории пользователей

Компания Google разработала функцию автоматического форматирования истории пользователей по истечению срока давности. Об этом сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи в своём блоге.

По прошествии полутора лет история поиска, геолокации и голосовых команд клиентов компании будет стёрта. Самостоятельно собранную информацию можно будет посмотреть и удалить на странице "Мои действия в Google".

Как уточнил Пичаи, разработка направлена на улучшение политики конфиденциальности пользователей.

Нововведение автоматически станет доступно новым пользователям, а старым клиентам предстоит активировать его дополнительно. Отмечается, что их уведомят о возможности стереть свои данные спустя 18 месяцев. При этом каждый сможет отключить функцию или уменьшить срок хранения до трёх месяцев.

Однако на видеохостинге YouTube, который принадлежит Google, информация будет храниться в течение трёх лет. Сделано это для улучшения алгоритмов рекомендации роликов. Но и тут пользователи смогут уменьшить сроки — до 18 или трёх месяцев.