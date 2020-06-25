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Двое мальчиков утонули из-за перевернувшегося плота в Хабаровском крае

Ещё одному ребёнку удалось выбраться на берег.

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Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Трое мальчиков в возрасте восьми лет решили поплавать на плоту у посёлка Херпучи в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Дети добрались до карьера, образовавшегося на месте золотодобывающих драг, и решили смастерить плот. При этом погода 24 июня стояла плохая: было холодно и шёл небольшой дождь.

В результате неосторожных действий плот опрокинулся. Один мальчик смог выбраться на берег. Двое, к сожалению, утонули, — сказано в сообщении.

Тела детей были извлечены сотрудниками МВД и местными жителями.

Ранее Лайф сообщал, что в Коми двое подростков утонули в реке.

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