Двое мальчиков утонули из-за перевернувшегося плота в Хабаровском крае

Трое мальчиков в возрасте восьми лет решили поплавать на плоту у посёлка Херпучи в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Дети добрались до карьера, образовавшегося на месте золотодобывающих драг, и решили смастерить плот. При этом погода 24 июня стояла плохая: было холодно и шёл небольшой дождь.
— В результате неосторожных действий плот опрокинулся. Один мальчик смог выбраться на берег. Двое, к сожалению, утонули, — сказано в сообщении.
Тела детей были извлечены сотрудниками МВД и местными жителями.
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