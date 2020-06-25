В Госдепе обеспокоились деятельностью крайне правых радикалов, воюющих на востоке Украины

Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс заявил, что ведомство обеспокоено деятельностью крайне правых экстремистов, воюющих на востоке Украины.

— Мы очень внимательно отслеживаем сообщения о боевиках — сторонниках теории превосходства белой расы, — сказал Сейлс на брифинге в ответ на вопрос журналиста о присутствии среди "крайне правых экстремистов" граждан США и других западных стран.

Координатор добавил, что США готовы использовать все имеющиеся средства для того, чтобы не допустить проникновения на свою территорию радикально настроенных группировок. Он подчеркнул, что любые связи американцев с зарубежными экстремистами вызывают насторожённость Госдепартамента.