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В Госдепе обеспокоились деятельностью крайне правых радикалов, воюющих на востоке Украины

Ведомство готово приложить все усилия, чтобы не допустить их проникновения на территорию США.

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Фото © Pixabay

Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс заявил, что ведомство обеспокоено деятельностью крайне правых экстремистов, воюющих на востоке Украины.

Мы очень внимательно отслеживаем сообщения о боевиках — сторонниках теории превосходства белой расы, сказал Сейлс на брифинге в ответ на вопрос журналиста о присутствии среди "крайне правых экстремистов" граждан США и других западных стран.

Координатор добавил, что США готовы использовать все имеющиеся средства для того, чтобы не допустить проникновения на свою территорию радикально настроенных группировок. Он подчеркнул, что любые связи американцев с зарубежными экстремистами вызывают насторожённость Госдепартамента.

Ранее стало известно, что американские военные готовят к отправке на Украину груз по линии военной помощи, в который вошли ракеты для противотанковых комплексов Javelin.

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