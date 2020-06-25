"Готов даже усыновить". Адвокат Ефремова заявил о желании актёра помочь несовершеннолетним родственникам погибшего

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр искренне желает помочь несовершеннолетним родственникам погибшего Сергея Захарова и даже готов их усыновить.

— Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю, — сказал юрист в эфире "Эха Москвы".

Пашаев в очередной раз повторил, что больше не собирается договариваться о компенсации, все вопросы, по его словам, будут решаться в судебном порядке. По словам адвоката, уголовное дело невозможно завершить по примирению сторон, однако на прямой вопрос, сядет ли Ефремов в тюрьму, не ответил.

— Уже попытался, хотел разговаривать, возместить, чтобы ему было легче морально. Не то чтобы мы хотели кому-то платить, чтобы они написали заявление и прекратили уголовное дело. Вы поймите, резонансное дело. Я как адвокат ни к кому не пойду, чтобы за дачу взятки сидеть рядом. Мы с первого дня ни к кому не обращались, — подчеркнул юрист.

Адвокат подчеркнул, что не считает Ефремова убийцей, и отметил, что в смерти Захарова не было умысла, это произошло случайно.

Также Пашаев пояснил, почему взялся защищать виновника ДТП. Он заявил, что занимается чисто адвокатской работой и не пытается пропиариться на громком деле. Защитник добавил, что не нарушает свои принципы, сотрудничая с актёром, поскольку не защищает лишь тех, кто совершил преступления в отношении стариков, беременных женщин и детей.

— Скажите мне, пожалуйста, врач, когда педофила лечит, какой у врача интерес? У врача есть права и обязанности. Это моя работа. Я на это учился, чтобы защищать людей. У меня есть принцип: не защищать педофилов (Ефремов к этому никакого отношения не имеет), не защищать людей, которые обвиняются в сбыте наркотиков (тоже к нему никакого отношения не имеет). В остальном это моя профессиональная деятельность, — заключил адвокат.