В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег из-за отказа выпить водки

В Германии два польских дальнобойщика жестоко избили своих украинских коллег. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
Инцидент произошёл на автостоянке в пригороде Мюнхена. Водители с Украины 47 и 60 лет мирно разговаривали на скамейке. К ним подошёл уже пьяный 40-летний поляк и предложил выпить с ним водки. Получив отказ, он взбесился, достал железный прут и стал бить отказников.
Украинцы попытались сбежать от разъярённого мужчины в свои грузовики, однако тот привёл на помощь ещё одного поляка, и они уже вдвоём принялись избивать коллег ногами.
Местные полицейские арестовали преступников. Украинцам потребовалась медицинская помощь, один из них был доставлен в больницу. Правоохранительные органы не исключили, что к злоумышленникам применят статью о покушении на убийство из-за особой жестокости.
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