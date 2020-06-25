Елена Летучая раскрыла способы обмана производителей с помощью ГОСТа

Телеведущая Елена Летучая раскрыла способы обмана покупателей с помощью пометки ГОСТ на упаковке.

— Если вы на упаковке видите ГОСТ, то ещё нужно проверять, потому что это может быть ГОСТ не на продукт, а на условия работы на заводе, — сказала Летучая в интервью изданию "Семь дней".

Она уточнила, что на упаковках также может быть просто слово ГОСТ без цифр, что говорит об отсутствии сертификации.

Кроме того, Летучая рассказала, что приставки "био" или "эко" на самом деле ничего не значат и могут ставиться на этикетки любого товара, так как закона, регламентирующего данную норму, в России нет.

— Можно нарисовать прекрасную корову на зелёном лугу и написать "био", "эко" и сделать цену выше, — отметила телеведущая.