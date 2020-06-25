НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Елена Летучая раскрыла способы обмана производителей с помощью ГОСТа

Также она рассказала, что на самом деле значат приставки "био" и "эко".

190

Фото © Instagram / elenapegas

Телеведущая Елена Летучая раскрыла способы обмана покупателей с помощью пометки ГОСТ на упаковке.

Если вы на упаковке видите ГОСТ, то ещё нужно проверять, потому что это может быть ГОСТ не на продукт, а на условия работы на заводе, — сказала Летучая в интервью изданию "Семь дней".

Она уточнила, что на упаковках также может быть просто слово ГОСТ без цифр, что говорит об отсутствии сертификации.

Кроме того, Летучая рассказала, что приставки "био" или "эко" на самом деле ничего не значат и могут ставиться на этикетки любого товара, так как закона, регламентирующего данную норму, в России нет.

Можно нарисовать прекрасную корову на зелёном лугу и написать "био", "эко" и сделать цену выше, — отметила телеведущая.

Ранее в "Роскачестве" объяснили, какие сыр и мясо покупать не стоит.

Выбор редакции

Loading...