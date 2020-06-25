В Германии опубликовали статью Путина о Второй мировой войне

Статья президента России Владимира Путина об истоках, особенностях и последствиях для мира Второй мировой войны была опубликована в немецкой ежедневной газете junge Welt. Материал вышел в усечённом формате, а журналисты решили сделать упор в публикации на часть, описывающие Мюнхенского соглашения 1938 года о разделе Чехословакии. Для этого даже к статье прилагается фотография, на которой запечатлены Герман Геринг, Невилл Чемберлен, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер и Эдуар Даладье во время подписания данного документа.

— Именно мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной, — приводится под фото цитата из статьи Путина.