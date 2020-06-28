В Якутии за два дня голосования по поправкам в конституцию явка составила 12,99%

В Якутии за два дня с начала всероссийского голосования по поправкам к конституции на избирательные участки пришло более 80 тысяч граждан, явка составила 12,99% от общего числа избирателей. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель председателя ЦИК Республики Саха Иван Андросов.

— За 25 и 26 июня в республике проголосовало 83 818 якутян, из них в помещениях для голосования — 59 220 человек... В столице региона — Якутске — в голосовании приняли участие 10 534 горожанина. Нарушений на избирательных участках не выявлено, — отметил Андросов.

По его словам, общероссийское голосование в Якутии стартовало более чем на 800 избирательных участках, из них 791 — постоянный и 25 — временные.