СМИ: ВЦИОМ спрогнозировал явку на голосовании по конституции в 52,6%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подготовил новый прогноз по результатам голосования по поправкам в основной закон. Согласно указанным данным, явка на голосовании составит 52,6%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свой источник.

Собеседник издания утверждает, что за поправки проголосуют 73,6%, а против — около 26%. Он отметил, что указанный прогноз сформирован на экспертных опросах и опросах, которые провели до начала голосования, и он не учитывает данные экзитполов. Другой же источник не согласился с последним утверждением.

Когда же журналисты обратились за комментарием к главе ВЦИОМа Валерию Фёдорову, он не стал ни подтверждать, ни опровергать факт составления такого прогноза, а лишь напомнил о последнем опросе центра, согласно которому за должны проголосовать 67–71%, а против — 28–32%.

— Явку мы тогда не прогнозировали, но, на мой взгляд, этот показатель — 52% — близок к тому, что будет. Мы сейчас только на третьем дне голосования. Но по первым двум дням голосования ощущение, что эти цифры близки к тому, что будет, — сказал он.