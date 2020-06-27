Член ОНФ — о поправках в конституцию: Мы меняем отношение государства к семьям в нашей стране

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Член центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина подчеркнула, что после голосования за поправки в конституцию становится спокойнее и увереннее за будущее своей семьи и детей. Она также отметила, что предлагаемые поправки предусматривают заботу о пожилых нетрудоспособных гражданах.

— Очень здорово, что прописана задача государства создавать условия для поддержки семей, воспитания детей, для того, чтобы дети в последующем заботились о своих родителях, о старшем поколении. Ведь в нынешней редакции конституции нет упоминания об этом. Обновляя конституцию, мы меняем отношение государства к семьям в нашей стране, — сказала Лайфу Оглоблина.

Напомним, ранее по поправкам в конституцию проголосовал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он считает, что прийти и "сказать своё слово" должен каждый совершеннолетний гражданин. Шойгу указал на то, что большая часть поправок направлена на дальнейшее устойчивое экономическое развитие страны, повышение благосостояния и защиты прав граждан.