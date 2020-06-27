Общая явка на электронное голосование по поправкам в конституцию превысила 70%

Общая явка на электронное голосование по внесению поправок в конституцию составила 70%. Такими данными поделились с РИА "Новости" в электронном штабе по наблюдению за голосованием.

В штабе уточнили, что утром 27 июня число выразивших свою позицию по изменениям в основной закон в Москве и Нижегородской области перешло порог в 822 тысячи человек. Число выданных бюллетеней оценивается в 833 тысячи.

Общее число подавших заявки на участие в электронном голосовании оценивается в 1 190 726.