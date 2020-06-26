Член ОНК Меркачёва показала работу избирательного участка в деревне в Рязанской области

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва прибыла в деревню Марково Рязанской области и показала работу местного избирательного участка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Участок располагается в здании местного фельдшерско-акушерского пункта. При входе она увидела полицейских и членов избирательной комиссии, которые сразу измерили у неё температуру тела. Все при этом были в масках и перчатках.
После этого она прошла в здание и показала, где именно можно проголосовать, а также увидела членов комиссии и общественного наблюдателя.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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