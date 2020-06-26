Член ОНК Меркачёва показала работу избирательного участка в деревне в Рязанской области

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва прибыла в деревню Марково Рязанской области и показала работу местного избирательного участка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Участок располагается в здании местного фельдшерско-акушерского пункта. При входе она увидела полицейских и членов избирательной комиссии, которые сразу измерили у неё температуру тела. Все при этом были в масках и перчатках.