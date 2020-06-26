Омбудсмен — о голосовании по поправкам в Карелии: Все санитарные требования на участках соблюдаются

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию и рассказала, как организован сам процесс процедуры волеизъявления. Об этом сообщает портал "Республика".

— Мне очень понравилось, какая до начала голосования шла разъяснительная работа по вопросам санитарной безопасности. Я на собственном примере убедилась, что меры соблюдаются: маски, перчатки, одноразовые ручки — всё в наличии. Все необходимые требования на избирательных участках соблюдаются в полном объёме, — сказала Бойченко.

Она поделилась, что проголосовала за поправки в конституцию, и отметила, что все они очень интересные и важные. В силу профессиональной деятельности омбудсмен выделила для себя поправки, касающиеся поддержки семей и исторической памяти. Также Бойченко напомнила, что на избирательных участках региона проходит викторина "Карелия — наш родной край", которая полезна для каждого местного жителя.