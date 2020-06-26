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Олимпийская чемпионка Трофимова проголосовала по поправкам на избирательном участке в Великом Новгороде

Почётный гражданин города уверена, что активнее всего выражать свою позицию население будет в единый день общероссийского голосования — 1 июля.

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Олимпийская чемпионка 1976 года Нина Трофимова. Фото © "53 новости" / Игорь Белов

Олимпийская чемпионка 1976 года на байдарке-двойке Нина Трофимова приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию. Вместе с дочерью бывшая спортсменка посетила один из избирательных участков в Великом Новгороде, передают "53 новости".

По словам почётной жительницы города, она увидела именно то, что ожидала — всю возможную информацию об изменениях в основной закон страны и строгий контроль за безопасностью на фоне ситуации с коронавирусом.

Людей оказалось немного, но, конечно же, влияет жара. Да и народ у нас привык голосовать в последний день, а не накануне, — поделилась Трофимова.

Олимпийская чемпионка назвала интересным отличием возможность проголосовать на выходе из подъезда собственного дома. Она указала, что участие в голосовании до 1 июля позволит избежать одномоментного скопления граждан.

Напомним, в конце марта лидер РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в конституцию из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. Новой датой общероссийского голосования назначено 1 июля. Этот день объявлен выходным. В онлайн-голосовании могут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, оно завершится 30 июня.

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