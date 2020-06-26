Олимпийская чемпионка Трофимова проголосовала по поправкам на избирательном участке в Великом Новгороде

Олимпийская чемпионка 1976 года на байдарке-двойке Нина Трофимова приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию. Вместе с дочерью бывшая спортсменка посетила один из избирательных участков в Великом Новгороде, передают "53 новости".

По словам почётной жительницы города, она увидела именно то, что ожидала — всю возможную информацию об изменениях в основной закон страны и строгий контроль за безопасностью на фоне ситуации с коронавирусом.

— Людей оказалось немного, но, конечно же, влияет жара. Да и народ у нас привык голосовать в последний день, а не накануне, — поделилась Трофимова.

Олимпийская чемпионка назвала интересным отличием возможность проголосовать на выходе из подъезда собственного дома. Она указала, что участие в голосовании до 1 июля позволит избежать одномоментного скопления граждан.