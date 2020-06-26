Олимпийская чемпионка Трофимова проголосовала по поправкам на избирательном участке в Великом Новгороде

Олимпийская чемпионка 1976 года на байдарке-двойке Нина Трофимова приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию. Вместе с дочерью бывшая спортсменка посетила один из избирательных участков в Великом Новгороде, передают "53 новости".
По словам почётной жительницы города, она увидела именно то, что ожидала — всю возможную информацию об изменениях в основной закон страны и строгий контроль за безопасностью на фоне ситуации с коронавирусом.
— Людей оказалось немного, но, конечно же, влияет жара. Да и народ у нас привык голосовать в последний день, а не накануне, — поделилась Трофимова.
Олимпийская чемпионка назвала интересным отличием возможность проголосовать на выходе из подъезда собственного дома. Она указала, что участие в голосовании до 1 июля позволит избежать одномоментного скопления граждан.
Напомним, в конце марта лидер РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в конституцию из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. Новой датой общероссийского голосования назначено 1 июля. Этот день объявлен выходным. В онлайн-голосовании могут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, оно завершится 30 июня.
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