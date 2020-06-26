На волне, на "горе" и в небе. Как голосуют по поправкам спортсмены, экстремалы и пилоты

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит не только на избирательных участках и дома у компьютеров. Некоторые россияне выбрали самые необычные места для того, чтобы отдать свой голос, — электронное голосование даёт простор для "творчества".

Так, лётчик Марк Ситдиков голосовал прямо в небе. Такое развитие технологий, считает он, говорит о том, что мир уже не будет прежним.

— Когда объявили о возможности онлайн-голосования, я, конечно, прифигел! А ещё больше я прифигел, когда проголосовал с мобильного телефона всего за три минуты! Да-да... прям находясь в самолёте! Ясно лишь одно: мир никогда не будет прежним, — написал он в "Инстаграме".

Сёрфер и сертифицированный тренер Adidas Base Анна Васильева решила поймать волну, а заодно и проголосовать по поправкам в конституцию.

— Я уже писала посты на волне. А сегодня решила проголосовать самым необычным способом. В этом году впервые это можно сделать онлайн, и это реально необычно, пусть мой голос идёт прям с волны, — написала спортсменка.

Ещё один необычный способ для голосования выбрала экстрим-блогер Лена Панда, она забралась со смартфоном на вершину стены для скалолазания.

— Я не буду озвучивать своё решение по поводу поправок — да или нет. Это личное мнение каждого, и не все согласятся с моим, это точно. Но то, что поставить галочку нужно, — факт! Нужно прежде всего для себя! Тем более это так всё сейчас легко: можно проголосовать с любой точки нашей необъятной страны, хоть с вершины скалодрома, — рассказала блогер.