Главы Карелии, Ярославской и Ростовской областей проголосовали за поправки в конституцию — видео

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Глава Карелии Артур Парфёнчиков, а также губернаторы Ярославской и Ростовской областей Дмитрий Миронов и Василий Голубев посетили участки и проголосовали за внесение поправок в конституцию. Лайф пообщался с руководителями субъектов РФ и узнал у них, почему они решили поддержать предлагаемые изменения.

Комментируя своё решение, Парфёнчиков отметил, что долго ждал многие из предложенных поправок.

— Большинство из них абсолютно для меня долгожданны. Это и гарантии территориальной целостности России, защита нашей исторической памяти, культурных ценностей... Запрет на двойное гражданство, на какое-то имущество за рубежом для чиновников, — заметил он.

По его словам, об этих изменениях много говорили "буквально все последние десятилетия". Он добавил, что крайне важны повышение роли Конституционного суда, а также "тонкие коррекции полномочий и ответственности между высшими органами государственной власти", поскольку эти меры позволят обеспечить стабильность в будущем.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в свою очередь заметил, что предлагаемые изменения закрепляют за РФ статус сильного социального государства "с независимой внешней и внутренней политикой", кроме того, они дадут людям уверенность в завтрашнем дне.

— Как для всех россиян и для всех ярославцев является важной поправкой о сохранении исторической правды, — заявил он, описывая самое главное изменение в основном законе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заметил, что предлагаемые поправки гарантируют выполнение государством целого ряда обязательств. Перечисляя особенно актуальные изменения, он отметил поправку о суверенитете и сохранении исторической правды.