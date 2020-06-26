Собянин: Москвичи голосуют по поправкам очень активно

Уже около 560 тысяч человек воспользовались электронным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Об активности москвичей рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— Из миллиона записывавшихся на [электронное] голосование, по-моему, 560 тысяч человек. Цифра постоянно меняется, но это очень большая активность. Мы не ожидали такой динамики голосования, — сказал Собянин в эфире "России 24".

По словам градоначальника, система голосования по поправкам к Конституции РФ достаточно надёжная и удобная, а ежедневная выверка баз данных исключает нарушение.

— Мы ввели системную работу по выверке всех баз данных: электронных, циковские, УИК и так далее. И эту работу проводим в постоянном режиме, ежедневно, и ещё потом по итогам перед 1 июля полная выверка данных. Это исключает всякие провокации, попытки задвоения голосов. Система работает таким образом, чтобы отсекать любое нарушение, — добавил Собянин.