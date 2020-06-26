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В Москве повторно проверят списки избирателей на очное и электронное голосование по поправкам в конституцию

Изъявившие желание выразить свою гражданскую позицию дистанционным путём граждане не смогут получить бюллетень на участке.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Сотрудники Мосгоризбиркома 30 июня повторно проверят списки избирателей на очное и дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию. Об этом рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

Ранее при сверке списков было обнаружено, что в Москве более 12,5 тысячи человек значились в двух списках избирателей на голосовании. При этом никто из граждан не проголосовал дважды.

30-го числа мы подобную сверку будем проводить ещё раз, — заявил глава Мосгоризбиркома.

Ермолов заверил, что записавшиеся на дистанционное электронное голосование избиратели не смогут получить бюллетень на участке.

Напомним, в конце марта лидер РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в конституцию из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. Новой датой общероссийского голосования назначено 1 июля. Этот день объявлен выходным.

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