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Хинштейн объяснил важность поправок в конституцию на примере военных пенсионеров

Гость шоу "Дайте сказать" поддерживает внесение изменений в основной закон страны, поскольку хорошо знает, как работает система власти.

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Александр Хинштейн в шоу "Дайте сказать"

Глава Комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн является сторонником внесения поправок в конституцию. Выделить наиболее важные из них, по его словам, почти невозможно: все они регулируют различные аспекты жизни российского общества. Однако наиболее важным ему кажется тот факт, что закрепление в конституции определённых гарантий сделает их незыблемыми.

Я вам скажу, что важно. С моей точки зрения как человека, уже хорошо понимающего работу парламента и системы власти, так вот, я понимаю, что с того момента, как в конституции будет закреплена ежегодная индексация пенсий, или с того момента, как в конституции появляется норма о том, что минимальная пенсия должна соответствовать минимальной оплате труда и индексироваться не реже одного раза в год, — это очень важно. Потому что с этого момента ни у кого не будет права эту норму не выполнять, — пояснил он в шоу "Дайте сказать".

Свою мысль Хинштейн проиллюстрировал на примере военных пенсионеров, чьи выплаты по закону должны индексироваться ежегодно, но этого не происходит. А вот если бы это было конституционной нормой, рассуждает депутат, индексация проводилась бы непременно и финансово-экономическому блоку было бы нечего возразить.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Александром Хинштейном смотрите здесь.

Как уже сообщал Лайф, со вчерашнего дня в России стартовало голосование по поправкам к конституции. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан.

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