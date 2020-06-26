Россиянам перечислили фейки о голосовании по поправкам в конституцию

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников рассказал, что на сегодняшний день существует достаточное количество фейков о голосовании по поправкам в конституцию. Он отметил, что все они слишком вымышленные.

— Очень жалко, что появляются фейки, которые говорят о том, что государство, правительство, Москва будут штрафовать тех, кто не пришёл на голосование, пытаются запугивать. Абсолютно унизительно со стороны тех, кто распространяет такие фейки. Плюс то, что заставляют людей якобы регистрироваться на портале и онлайн голосовать, такие тоже фейки встречаются, — сказал Лайфу Гребенников.

Директор РОЦИТ также отметил, что в целом нет таких ложных сообщений, которые действительно могли бы "напугать". Однако, по его словам, они всё равно могут влиять на граждан, в особенности на пенсионеров.

— Один из известных фейков — некие петиции размещают, некие выдержки из поправок, какие-то вносятся, но при этом акцентируют внимание на несуществующих поправках, куда изменения не вносятся. Люди начинают читать и начинают верить, — добавил Гребенников.

Он также подчеркнул, что предлагаемые поправки в основной закон государства изменят жизнь россиян только в лучшую сторону. По словам Гребенникова, чтобы избежать фейков, следует довериться здравому смыслу.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о зашкаливающем количестве фейков по поводу голосования по поправкам в конституцию. Он отметил, что разбираться в конкретных фактах возможных нарушений должен Центризбирком. Также стало известно, что волонтёры Общественной палаты выявили более 2,5 тысячи фейков о всероссийском голосовании за три недели.