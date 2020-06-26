Сторонник Навального уличил движение "Голос" в публикации фейков на "Карте нарушений"

Сторонник блогера Алексея Навального, руководитель ООО "Агромаглеспром" Владимир Пушков обвинил движение "Голос" в создании фейков на "Карте нарушений на выборах". Заявление прозвучало в интервью телеграм-каналу "Антипропаганда".

Ранее на карте "Голоса" опубликовали информацию о том, что якобы на предприятии Пушкова вышел приказ о принудительном голосовании. К публикации приложили "тот самый" документ. Когда же бизнесмена попросили прокомментировать ситуацию, он заявил, что фактически компания не существует уже около пяти лет.

Уличив "Голос" во лжи, он назвал заявление фейком и подчеркнул, что сейчас в компании не числится ни один сотрудник. Поэтому такой приказ элементарно некому адресовать.

— Фактически [компания] есть, но она не работает уже несколько лет... Кому приказ можно дать? Воздуху? — с иронией ответил он.