Губернатор Ставрополья принял участие в голосовании по поправкам в конституцию — видео

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На избирательном участке ему измерили температуру, обработали руки антисептиком и выдали одноразовые перчатки.

— В эти первые дни меньше народу идёт и мы можем проще соблюдать социальную дистанцию. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Конституция — фундамент, на котором страна стоит. Каждый человек должен понимать, что это голосование уже даже не за моё будущее, а за будущее моих детей и их детей, — отметил Владимиров.

Также во всероссийском голосовании принял участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона пришёл на избирательный участок вместе с супругой.

— Я считаю, что это важное событие. Это наш гражданский долг. И сегодня эти поправки нужны. Самое главное, что эти поправки гарантируют на будущее большой пакет социальных гарантий. Посмотрел, как соблюдаются меры безопасности на избирательном участке. Все вопросы решены, члены комиссии проинструктированы. Считаю, что проведение голосования в течение семи дней позволит избежать большого скопления людей на избирательных участках, — сказал Кобзев.