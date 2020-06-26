"Чтоб людям лучше жилось". 90-летний житель Камчатки проголосовал по поправкам в конституцию в свой юбилей

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Житель Камчатки Владимир Завгородний принял участие в голосовании по поправкам в конституцию в свой юбилей — 26 июня пенсионеру исполнилось 90 лет.

— Раз поправки эти делают, значит, это нужно для того, чтоб людям лучше жилось. Мы уже старые, так сказать, но всё равно хочется, чтобы лучше жилось, для молодых тем более, — признался Владимир.

Мужчина отметил, что цены на полуострове иной раз пугают. Завгородний считает, что регулярная индексация пенсий — это то, что нужно.

— Чтобы пенсия не отставала от цен — вот это тоже для нас главное, ну а так всё нормально, я считаю, всё правильно, — рассказал юбиляр.