Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Чтоб людям лучше жилось". 90-летний житель Камчатки проголосовал по поправкам в конституцию в свой юбилей

Пенсионер считает, что поправки в основной закон страны улучшат жизнь населения.

194

Видео © LIFE

Житель Камчатки Владимир Завгородний принял участие в голосовании по поправкам в конституцию в свой юбилей — 26 июня пенсионеру исполнилось 90 лет.

Раз поправки эти делают, значит, это нужно для того, чтоб людям лучше жилось. Мы уже старые, так сказать, но всё равно хочется, чтобы лучше жилось, для молодых тем более, — признался Владимир.

Мужчина отметил, что цены на полуострове иной раз пугают. Завгородний считает, что регулярная индексация пенсий — это то, что нужно.

Чтобы пенсия не отставала от цен — вот это тоже для нас главное, ну а так всё нормально, я считаю, всё правильно, — рассказал юбиляр.

Перед голосованием по поправкам в Конституцию России избирательные участки дезинфицируют сотрудники МЧС. Средство, используемое для санобработки, нетоксично, оно абсолютно безопасно для людей любых возрастов.

Выбор редакции

Loading...