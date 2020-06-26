Юрист оценил передвижные избирательные участки для голосования во Владивостоке

Передвижные участки для голосования, позволяющие выразить свою позицию по поправкам к конституции без посещения общественных мест, никоим образом не нарушают процедуру общероссийского референдума. Такое мнение в беседе с "Аргументами и фактами" высказал юрист Эдуард Черторинский.

— Не вижу никаких нарушений, порядок общероссийского референдума в период распространения коронавируса подразумевает такую возможность, — подчеркнул он.

По словам эксперта, голосование на таких участках происходит с учётом всех санитарных требований, действующих в условиях пандемии CoViD-19.

Он заметил, что тайна голосования никак не нарушается, так как "через плечо гражданам никто не заглядывает". Кроме того, у передвижной урны дежурят общественники.