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Юрист оценил передвижные избирательные участки для голосования во Владивостоке

Он отметил, что такой способ изъявления воли соответствует требованиям общероссийского референдума.

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Фото (архив) © ТАСС / Александр Рюмин

Передвижные участки для голосования, позволяющие выразить свою позицию по поправкам к конституции без посещения общественных мест, никоим образом не нарушают процедуру общероссийского референдума. Такое мнение в беседе с "Аргументами и фактами" высказал юрист Эдуард Черторинский.

Не вижу никаких нарушений, порядок общероссийского референдума в период распространения коронавируса подразумевает такую возможность, — подчеркнул он.

По словам эксперта, голосование на таких участках происходит с учётом всех санитарных требований, действующих в условиях пандемии CoViD-19.

Он заметил, что тайна голосования никак не нарушается, так как "через плечо гражданам никто не заглядывает". Кроме того, у передвижной урны дежурят общественники.

Ранее эксперт оценила первый день голосования по поправкам.

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