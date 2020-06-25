"Регионы задали тон". Эксперт оценила первый день голосования по поправкам

Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына прокомментировала Лайфу первые данные экзитполов по голосованию о поправках в конституцию. Она отметила, что тон задали регионы. Люди понимают, что это важное историческое событие, в котором стоит принять участие каждому гражданину страны.

— Что же касается одобрения поправок, то, по первым данным, более 70% (72,9%) высказались в поддержку. Мне кажется, цифры ожидаемые с точки зрения того, что сами поправки на момент всех замеров были в своём большинстве социально одобряемыми, поскольку касаются очень чувствительных сфер, — сказала Кислицына.

Эксперт отметила, что предлагаемые нормы урегулирования направлены, например, на фиксацию соцгарантий, выплат, пособий. В связи с этим каждый решает сам, голосовать за или против. Данные экзитполов, по её словам, достаточно понятные. Но впереди ещё неделя.

Кислицына оценила и информацию о том, что, по данным опросов, 26,6% россиян высказались против.

— Абсолютно позитивные цифры. Нет ожиданий, что будет 90 или 100%. Есть некое расслоение, это нормально. Кто-то — за, кто-то — против. Но пока что в первый день мы наблюдали убедительную поддержку, — отметила кандидат политических наук.

Согласно данным экзитполов, 31,3% россиян, которые пришли на голосование, отказались отвечать на вопросы социологов о своих мотивах. По словам эксперта, это абсолютно нормальный тренд.

— В последние годы количество людей, которые отказываются пояснять свою позицию социологам или кому-либо ещё, увеличивается. Но и тут мы видим некритичную цифру, всё в рамках нормы. К тому же понятно, что первый день, что надо анализировать итоги каждого дня, — заключила Кислицына.