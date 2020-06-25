"Нельзя допускать принудиловки". Путин обсудил голосование по поправкам с новым составом ОП

Президент России Владимир Путин встретился с обновлённым составом Общественной палаты РФ. Глава государства поздравил их с началом работы и поблагодарил за активное участие в проработке изменений к основному закону страны.

— Наша общая задача — чтобы результаты общероссийского голосования были достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать принудиловки, накрутки явки, не говоря о сбое при учёте, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение позицию, которую выскажут граждане России, — сказал Путин.

Он подчеркнул принципиальную важность того, чтобы люди могли сами высказать своё мнение по поправкам в конституцию и чтобы это мнение не было в дальнейшем сфальсифицировано.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало сегодня. Избирательные участки работают ежедневно с 8 до 20 часов. Основной день голосования назначен на 1 июля, он станет для россиян выходным. Ранее в Московской городской избирательной комиссии уточнили, что зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование, но не проголосовавшие смогут сделать это очно не раньше 1 июля.