В Мосгоризбиркоме уточнили правила онлайн-голосования

Жители столицы, записавшиеся на голосование в электронном формате, но так и не воспользовавшиеся этой возможностью, смогут отдать свой голос очно лишь 1 июля. Об этом сообщил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов. Он направил председателям территориальных избирательных комиссий письмо, в котором уточнил правила голосования.

— Участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля 2020 года и после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню дистанционного электронного голосования, — говорится в документе.

Попов напомнил, что выдача бюллетеней тем, кто уже участвовал в голосовании онлайн, является грубым нарушением правил, которое может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.