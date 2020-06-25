В Мосгоризбиркоме уточнили правила онлайн-голосования

Жители столицы, записавшиеся на голосование в электронном формате, но так и не воспользовавшиеся этой возможностью, смогут отдать свой голос очно лишь 1 июля. Об этом сообщил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов. Он направил председателям территориальных избирательных комиссий письмо, в котором уточнил правила голосования.
— Участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля 2020 года и после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню дистанционного электронного голосования, — говорится в документе.
Попов напомнил, что выдача бюллетеней тем, кто уже участвовал в голосовании онлайн, является грубым нарушением правил, которое может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.
Напомним, в дистанционной форме проголосовать по поправкам в Конституцию РФ могут жители Москвы и Нижегородской области. Отдать свой голос они могут с 25 по 30 июня. В этот же период можно проголосовать и на самих избирательных участках, которые работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Основной день голосования назначен на 1 июля.
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