НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Мосгоризбиркоме уточнили правила онлайн-голосования

Отдать свой голос по поправкам в конституцию можно уже с сегодняшнего дня.

27
Post cover

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Жители столицы, записавшиеся на голосование в электронном формате, но так и не воспользовавшиеся этой возможностью, смогут отдать свой голос очно лишь 1 июля. Об этом сообщил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов. Он направил председателям территориальных избирательных комиссий письмо, в котором уточнил правила голосования.

Участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля 2020 года и после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню дистанционного электронного голосования, — говорится в документе.

Попов напомнил, что выдача бюллетеней тем, кто уже участвовал в голосовании онлайн, является грубым нарушением правил, которое может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Напомним, в дистанционной форме проголосовать по поправкам в Конституцию РФ могут жители Москвы и Нижегородской области. Отдать свой голос они могут с 25 по 30 июня. В этот же период можно проголосовать и на самих избирательных участках, которые работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Основной день голосования назначен на 1 июля.

Выбор редакции

Loading...