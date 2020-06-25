"Ситуация беспрецедентная". Памфилова рассказала о мерах безопасности на избирательных участках

На избирательных участках, где сегодня проводится и будет дальше проводиться голосование по поправкам к конституции, приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности: все места для волеизъявления обрабатываются, а сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

— У нас принцип бесконтактности. Максимальное разведение потока людей, максимальное разведение количества участников по дням голосования. Маски, перчатки, экраны для лица, температурный контроль обязательно. Волонтёры будут помогать мерить температуру на входе, — отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что впервые в мире проводится столь масштабное голосование в условиях пандемии и от ошибок никто не застрахован. Но ЦИК РФ — мобильная организация, готовая в короткие сроки устранять недостатки.

— Ситуация беспрецедентная. Мир в первый раз в такой ситуации оказался, все идут методом проб и ошибок, а мы что? Мы очень мобильная, интерактивная организация. Если мы видим, что что-то надо менять, мы это и делаем, — подытожила глава ЦИК.