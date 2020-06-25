Песков принял участие в электронном голосовании по поправкам: Пока ехал на работу, в машине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже принял участие в голосовании по поправкам в конституцию. Он сделал это онлайн, предварительно оставив заявку на портале mos.ru.

— Я уже проголосовал. Сегодня, пока ехал на работу, в машине проголосовал, — отметил он.

Как сообщал Лайф, 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. А жители Москвы и Нижегородской области могут принять участие в электронном голосовании.